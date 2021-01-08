حساب العين على «سناب شات» يحصل على نجمة التوثيق

المصدر: معاذ كمبال ■العين

حصل حساب نادي العين الرسمي في «سناب شات» على نجمة التوثيق، لينضم إلى حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام» و«تيك توك»، ضمن خطته الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

من جهته، أكد المختص في مواقع التواصل الاجتماعي، كرار حامد، أن توثيق الحسابات يساعد كثيراً في الحد من انتشار الشائعات، ويساعد الجماهير في التواصل مع أنديتها ولاعبيها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن وجود حسابات رسمية موثقة للأندية يسهم بصورة كبيرة في الحد من آفة الشائعة، لأن المتلقي يكون مرتبطاً بالجهة بصورة مباشرة، ويتعامل مع الحسابات على أساس بيان رسمي».

يذكر أن نادي العين يمتلك 479 ألف متابع على «تويتر» و264 ألفاً على «إنستغرام» و144 ألفاً على حساب «فيس بوك»، و12 ألفاً على «يوتيوب» و4469 متابعاً على «تيك توك».

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