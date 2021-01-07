شباب الأهلي يكرم خورفكان برباعية في كأس الخليج العربي

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

قطع شباب الاهلي شوطا كبيرا نحو نصف نهائي كأس الخليج العربي، وذلك بعد الفوز اليوم على مضيفه خورفكان (4-2) في المباراة التي اقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي، وقادها الحكم محمد عبيد بن خادم بنجاح. وسيلتقي الفريقان في 26 الجاري في مواجهة الإياب، حيث سيكفي التعادل شباب الأهلي للتأهل، أو الخسارة بفارق هدف. وكان نجم المباراة، كارلوس إدواردو، حيث قدم أفضل مبارياته منذ عندما سجل هدفا وصنع اخر، وتسبب بضربة جزاء.

وسجل لشباب الأهلي أحمد الهاشمي (12)، والبرتغالي هيلدون راموس (19)، وإدواردو (42)، وكارتابيا في الدقيقة (87)، بينما جاء هدفي خورفكان عن طريق، البرازيلي برونو من تسديدة قوية في الدقيقة (78)، ثم هدف من لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق بالخطأ في مرماه. وشهدت المباراة حالتي طرد، إذ خرج لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل منذ الدقيقة (68)، ولاعب خورفكان برونو في نهاية المباراة بالدقيقة (96).

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