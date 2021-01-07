«محاربي الإمارات» تطلق بطولة الراحل «والد حبيب» 15 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد مُنَظمة «محاربي الإمارات»، التي تنظمها شركة بالمز الرياضية، لتنظيم بطولة سنوية باسم المدرب الراحل عبدالمناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف، أسطورة الفنون القتالية المختلطة يوم 15 الجاري، وإطلاق النسخة العربية من البطولة، التي تقام في 22 من الشهر نفسه، لاستقطاب النجوم والأبطال العرب من محبي وعشاق الفنون القتالية المختلطة.

وقال بيان صحافي: «حققت بطولة (محاربي الإمارات) للألعاب القتالية المختلطة، في عام 2020، العديد من الإنجازات النوعية، وقفزة هائلة للبطولة التي باتت منصة عالمية فرضت نفسها على خارطة اللعبة في المنطقة والعالم، كما نجحت في كسب التحدي والرهان بتنظيمها خمس نسخ من البطولة الدولية في العام المنصرم، في ظل أصعب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، وتوقف النشاط الرياضي في العالم بأسره».

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي - شركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، أن انطلاق منظمة «محاربي الإمارات» من العاصمة أبوظبي، أسهم في النقلة النوعية الهائلة، والوصول بالبطولة إلى العالمية، وقال في تصريحات صحافية: «البطولة حققت نجاحات غير مسبوقة في وقت قياسي، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من بطولات فنون القتال المختلطة المهمة في العالم، وأبوظبي أسهمت في إنقاذ بطولات الألعاب الرياضية ومنظمة (يو إف سي)، من خلال استضافتها في جزيرة النزال، وبتنظيم أربع نسخ من (محاربي الإمارات)، في ظل الظروف الصحية العالمية».

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