مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع النادي الأهلي المصري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، بحضور مساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والأهلي، وأي مبادرات مستقبلية في مجال تعزيز العلاقات بين الشعبين الإماراتي والمصري من خلال الرياضة. وقال المجلس، في بيان، أمس: «هنأ أمين عام المجلس النادي الأهلي المصري لفوزه بـ(جائزة دبي غلوب سوكر) كأفضل نادٍ حقق إنجازات على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك لتنافسه بقوة في فئة نادي القرن التي ذهب لقبها إلى نادي ريال مدريد، كما أكد حارب للخطيب أن تجربة النادي الأهلي المصري تعد من أهم التجارب الاحترافية الناجحة التي نفتخر بها على المستوى العربي بفضل الإرث الكبير للنادي، والعمل المؤسسي المميز، وجهود أبناء النادي بداية من رئيس النادي وصولاً إلى اللاعبين والعاملين في الأجهزة الفنية والإدارية، ولذلك فقد فاز النادي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والجوائز، وفي مقدمتها جائزة أفضل فريق عربي في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2013، وجائزة (دبي غلوب سوكر) في عام 2020، وكلاهما بدبي».

وتقدم الخطيب بالشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً على المحبة والترابط الأخوي، وكذلك على المشاعر الفياضة والتقدير للرياضة المصرية عموماً، وللنادي الأهلي خصوصاً، وفوز النادي بالعديد من ألقاب البطولات والجوائز على أرض الدولة، وقال: «الإمارات وجه خير علينا، ونحب زيارتها دائماً واللعب هنا أو لقاء الأخوة والأصدقاء»، كما عبّر عن شكره لحفاوة الاستقبال ولقاء المسؤولين عن الرياضة.

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