إطلاق اسم «محمد بن راشد» على الجولة المقبلة لكأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين، أن الجولة المقبلة من ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ستتشرف بحمل اسم «محمد بن راشد»، وذلك احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة حكومة الدولة.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «إن المباريات الأربع في ذهاب كأس الخليج العربي، ستشهد وضع صورة لسموه على شاشات الملاعب احتفاءً بمرور 15 عاماً على هذه المناسبة الغالية، مصحوبة بواحدة من أبرز عباراته: (يقول ما يفعل ويفعل ما يقول)، التي جسدها سموه على أرض الواقع بإنجازات لا حصر لها حققت نقلة كبيرة على مدار السنوات التي ترأس فيها حكومة الدولة، ونجحت برؤية سموه في استثمار الكفاءات والجهود الوطنية من أجل حاضر حافل بالتطور والإبداع ومستقبل أكثر إشراقاً نحو المزيد من الابتكار في جميع المجالات ومنها الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد».

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