134 مليون درهم قيمة 7 نجوم مرشحين للأندية من خارج الدولة

المصدر: أحمد طارق - دبي

تشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية نشاطاً كبيراً من أندية دوري الخليج العربي، في إبرام صفقات جديدة، تعزّز من مردودها خلال النصف الثاني من الموسم، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي نادٍ لأي صفقة جديدة بالتعاقد مع لاعبين أجانب جدد حتى الآن، أو التأكيد على وجود مفاوضات من عدمها، إلا أن وسائل الإعلام الأجنبية كشفت عن نشاط كبير من أندية الدوري، إذ ارتبطت في أول يومين من سوق الانتقالات الشتوية (انطلقت أول من أمس وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل)، أسماء سبعة لاعبين جدد من خارج الدولة، باللعب في دوري الخليج العربي وتبلغ مجموع قيمتهم المالية (133.6 مليون درهم) وفق صحف دولهم وموقع «ترانسفير ماركت» المختص بالقيمة السوقية للاعبين.

ويُعد الظفرة من أكثر أندية الدوري تداولاً في وسائل الإعلام الرومانية، بعدما ذكرت صحيفة «برو سبورت» أن نادي الظفرة أكمل اتفاقه مع نادي كلوج الروماني للتعاقد مع اللاعب الكرواتي داميان يوكوفيتش خلال فترة الانتقالات الحالية. ويمتلك يوكوفيتش مسيرة جيدة إذ لعب في كل من بولونيا وليفورنو في ايطاليا وأجاكسيو الفرنسي، إلى جانب عدد من التجارب الأخرى في هولندا وألمانيا ورومانيا.

والمفارقة أن وكيلة أعمال يوكوفيتش، هي أنا ماريا برودان زوجة مدرب الوصل السابق لورينت ريجيكامب، والتي نشرت على حسابها في «إنستغرام» صوراً تجمعها مع اللاعب الكرواتي في دبي، ما يؤكد صحة المفاوضات مع نادي الظفرة.

من جهته، أعلن اللاعب البرازيلي أنتوني مارتينز عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» عن اتفاقه مع إدارة ناديه غويانيا البرازيلي على الانتقال إلى الظفرة، إذ نشر مارتينز على حسابه رسالة ودع خلالها جمهور النادي، مؤكداً جاهزيته لتجربته الجديدة في دوري الخليج العربي.

من جهتها، كشفت صحيفة «تي واي سي سبورت» الأرجنتينية، أن نادي العين أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الكولومبي خورخي كاراسكال قادماً من نادي ريفير بليت الأرجنتيني، مشيرة إلى أن إدارة النادي اشترطت أن يدفع «الزعيم» الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد كاراسكال مقابل الاستغناء عن خدماته، والذي يبلغ 20 مليون دولار (73 مليون درهم)، مما يصعب من مهمة العين في إتمام الصفقة.

أما بالنسبة إلى نادي الجزيرة الذي يمتلك في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب فقط، فقد ذكرت وسائل إعلام رومانية أن «فخر أبوظبي» تقدم بعرض رسمي لنادي ستيوا بوخارست للتعاقد مع اللاعب الروماني أوليمبيو موروتان مقابل 10.5 ملايين يورو (47.5 مليون درهم).

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» أن لاعب الوسط موروتان قد يغادر إلى الإمارات خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تلقى ستيوا بوخارست عرضاً كبيراً من الجزيرة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً. وأشارت إلى أن رئيس نادي ستيوا بوخارست جيجي بيكالي يرغب في الحصول على 15 مليون يورو (67.5 مليون درهم)، مقابل بيع موروتان، مبينة أن المفاوضات جارية بين الناديين، وقد يتم الاتفاق على الصفقة في الأيام المقبلة.

في المقابل، اتجه كل من الوحدة والوصل للتعاقد مع لاعبين جدد على مستوى قائمة «المقيمين»، إذ ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب جواو ماركوس اقترب من الانضمام إلى نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، موضحة أن عقد ماركوس انتهى مع فريقه غوياس البرازيلي.

وكشفت صحيفة «ساغريسا أونلاين» أن البرازيلي جواو ماركوس، رفض المحاولات كافة من إدارة نادي غوياس لتمديد عقده مع الفريق، عقب حصوله على عرض جيد من نادي الوحدة للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل.

كما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الوصل دخل في مفاوضات مع نادي أتلتيكو مينيرو للتعاقد مع اللاعب البرازيلي تاليسون دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 300 ألف دولار (1.1 مليون درهم).

وأوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» أن الوصل ينافس نادي ألفينيغرو البرازيلي الذي يرغب في ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، مشيرة إلى أن نادي أتلتيكو مينيرو يرغب في التعاقد مع اللاعب بصورة كاملة قبل الموافقة على أحد العروض المقدمة له.

وأشارت إلى أن مينيرو يمتلك 70% من عقد تاليسون دا سيلفا بينما تمتلك شركة بارانا سوكر 30% من عقد اللاعب البرازيلي، موضحة أن أتلتيكو مينيرو يرغب في دفع 38 ألف دولار، لشراء عقد اللاعب بالكامل.

من جهته، أكد نادر شوقي وكيل أعمال لاعب الزمالك المصري أحمد سيد زيزو، أن الأخير تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوقي لقناة «أون تايم سبورتس» المصرية: «إن هناك عرضاً ضخماً من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع زيزو، وسيتم عقد جلسة مع إدارة نادي الزمالك في الأيام المقبلة لمناقشة العرض».

اللاعبون الأجانب المرشحون للعب في دوري الخليج العربي:

-الروماني أوليمبيو موروتان (الجزيرة) 47.5 مليون درهم.

-البرازيلي تاليسون دا سيلفا (الوصل) 1.1 مليون درهم.

-البرازيلي جواو ماركوس (الوحدة) لاعب مقيم.

-الكرواتي داميان يوكوفيتش (الظفرة) 6.9 ملايين درهم.

-الكولومبي خورخي كاراسكال (العين) 73 مليون درهم.

-البرازيلي أنثوني مارتينز (الظفرة) – لاعب غير مصنف.

-المصري أحمد سيد زيزو (لم يحدد) 5.1 ملايين درهم.

- الوصل دخل في مفاوضات مع نادي أتلتيكو مينيرو، للتعاقد مع البرازيلي تاليسون دا سيلفا.

- العين مهتم بالتعاقد مع الكولومبي خورخي كاراسكال، قادماً من نادي ريفير بليت الأرجنتيني.

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