آل علي: «معسكر الشتاء» عكس نهضة رياضة الأذكياء في الشارقة

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

أكد الأمين العام المساعد، نائب رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمر نعمان آل علي، أن مستوى رياضة الشطرنج بالإمارة الباسمة في تزايد مستمر، مدللاً على ذلك بالمستوى الذي ظهرت عليه بطولة ومعسكر شتاء الشارقة، وعدد المشاركين فيها.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «مستوى الفرق المشاركة في بطولة شتاء الشارقة عكس مدى تطور لعبة الأذكياء في الشارقة، ومشاركتهم في مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية لم يكن غريباً، في إطار التوجيهات العليا بالاهتمام بالألعاب التي تنمى عقول اللاعبين واللاعبات».

وأشار: «احتوى المعسكر على العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية، بواقع حصتين يومياً، وبمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، كما نظمت اللجنة الفنية للنادي، وعلى مدار أسبوعين، بطولة الفرق الدولية للشطرنج السريع، بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة».

وأسدل الستار، في نهاية الأسبوع الماضي، على المعسكر الشتوي، الذي نظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 30 ديسمبر 2020، بمشاركة 10 أندية.

وشهد حفل الختام، الذي أقيم بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشيخ سعود بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي.وحقق نادي اتحاد كلباء المركزين الأول والثالث، فيما حقق نادي فتيات الشارقة للشطرنج والثقافة المركز الثاني، وتم تكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في كل نادٍ، إذ بلغت قيمة الجوائز المخصصة للبطولة 13 ألف درهم للفرق الفائزة بالمراكز الـ10 الأولى، بالإضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعب من كل نادٍ مشارك.

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