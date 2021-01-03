شيوتاني: عانيت الاكتئاب خلال مسيرتي.. وتجربتي مع العين ساعدتني على التعافي

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، أنه عانى الاكتئاب خلال مراحل من حياته، بسبب المستوى السيئ الذي كان يقدمه في الملاعب، لكنه تعافى بفضل تجربته الحالية مع العين، والتي ساعدته على التعافي واكتساب الثقة، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف مستقبله مع العين، نظراً لأن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، بعد أن كان قد جدده في مايو 2019.

وأشار شيوتاني، في مقابلة مع موقع «فوتبول زون» الياباني، أن معاناته مع الاكتئاب كانت في أغسطس عام 2012، حينما انتقل إلى صفوف فريق هيروشيما، وقال: «كان اللاعبون من حولي في الفريق جيدين جداً، لدرجة أنني لم أستطع أن أتأقلم مع ذلك الأمر، لقد كنت مكتئباً، وكنت أسأل نفسي: (لماذا أنا بهذا السوء؟)».

وقال اللاعب، الذي يقضي موسمه الرابع في دوري الخليج العربي، إن بيئة كرة القدم في الشرق الأوسط لم تكن معروفة بالنسبة له قبل قدومه، وإنه مع ذلك قرر الاحتراف خارج اليابان، مضيفاً: «قررت أن ألعب في دوري الخليج العربي لأنني أردت اللعب في الخارج، أعتقد أنني الآن أكثر نضجاً، كما أنني أصبحت لديَّ ذكريات جيدة هنا، إذ سجلت بمرمى ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية 2018».

وأضاف شيوتاني (32 عاماً) أنه، حالياً، في مرحلة النضج الكروي، وأنه قادر على تقديم أداء مستقر مع الفريق وفي مراكز متعددة، وقال: «حالياً أشارك في قلب الدفاع، بسبب الغيابات التي يعانيها الفريق، لقد شاركت منذ وصولي إلى هنا في مراكز عدة، وأظهرت فيها أداء مستقراً، وبقوة ذهنية جيدة».

وأشار المدافع الياباني، الذي سجل هدفين عكسيين، خلال مباراتي فريقه أمام النصر واتحاد كلباء في الدوري، إلى أن العين هو أحد أكبر الأندية في الإمارات، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويرغبون في الانتصارات دائماً، وقال: «الانتقادات أشد مما هي عليه في اليابان، بالنسبة لي أريد أن أساعد في بناء الفريق، للعودة إلى حصد المزيد من الألقاب».

وقال شيوتاني إنه جدد عقده مع الفريق في مايو 2019 لمدة عامين، وينتهي نهاية الموسم الحالي، وأضاف: «حان الوقت للنظر إلى المستقبل مرة أخرى، بصراحة لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي، كل ما أريده هو أن العب كرة قدم».

وعن مستقبله، قال: «ما كان أمراً غير معتاد، أصبح خلال انتشار فيروس كورونا حالياً هو القاعدة، كل شيء يتغير، وبالتأكيد الأمور المالية أيضاً آخذة في التغير، الأمور غير واضحة للغاية، من جانبي سأواصل الاجتهاد دائماً، أريد أن العب كرة قدم حتى أساعد عائلتي في أن تعيش وهي تنعم براحة البال، وأن أدافع عن فريقي».

«كورونا» تسبب في وحدتي

كشف اللاعب تسوكاسا شيوتاني، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا الإمارات 2019، عن أنه كان يعتقد أن أزمة «كورونا» ستتسبب في عودته إلى اليابان، وقال: «حينما انتشر الفيروس في أنحاء العالم، عشنا حياة مقيدة، ولم نستطع التدرب كفريق لمدة أربعة أشهر، كنت أنتظر في المنزل فقط، بصراحة لقد اعتقدت أنني سأعود إلى اليابان بصورة نهائية».

وأضاف: «فرضت الدولة إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس، ولحسن الحظ كانت حديقة منزلي كبيرة بما يكفي للتحرك بحذر، لذلك كنت أتدرب وحيداً، الآن عادت عائلتي إلى اليابان، وأعيش وحدي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news