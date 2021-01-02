مدرب العين: طرد يحيى نادر أفسد خطتنا للفوز.. والنقطة ليست مرضية مع الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعتبر مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن «خوض فريقه لقاء الجزيرة بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول، عقب حصول لاعب وسط الفريق يحيى نادر على بطاقتين صفراوين خلال ثلاث دقائق فقط، أفسد الخطة التي كان قد وضعها لتحقيق الفوز على الجزيرة في المواجهة التي جمعت بين الطرفين، مساء أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2».

وكان العين متقدماً بالنتيجة بهدفين نظيفين، سجلهما كايو كانيدو، مع بسط «الزعيم» سيطرته على اللقاء بالاستحواذ وامتلاك زمام المبادرة الهجومية، ووضع الجزيرة في مناطقه الخلفية، لكن يحيى نادر حصل على الإنذار الثاني بسبب مخالفتين متتاليتين، ما اضطر المدرب بيدرو لإجراء تبديل دفاعي، منح الجزيرة الأفضلية الهجومية التي سجلوا منها هدفي التعادل.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن النقطة أمام الجزيرة غير مرضية. وأضاف: «لست سعيداً بالتعادل مع الفريق الضيف، إذ كانت لدينا خطة محكمة للفوز بالنقاط الثلاث، وأظهر لاعبو العين التزاماً كبيراً بالتوجيهات الفنية، وكيفية التعامل مع مجريات اللعب بالكرة ومن دونها، وحتى اللحظة التي حصل فيها يحيى نادر على البطاقة الحمراء، وجميعنا يدرك جيداً أن مثل تلك الأخطاء تضع الفريق في موقف صعب».

يذكر أنها المرة الثانية التي يكمل فيها العين المباراة بـ10 لاعبين خلال الموسم الحالي، إذ كان بندر الأحبابي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 23 أمام النصر في الجولة العاشرة، لكنه حقق الفوز في تلك المواجهة بهدفين لهدف.

وأضاف مدرب العين: «حاولنا إيجاد التوازن مع بداية الشوط الثاني، وتعلمون جيداً أن لابا كان متوقفاً فترة طويلة، لذلك قررت الإبقاء على كايو الذي قدم أداءً مميزاً خلال المواجهة، وعملنا على تحسين الخط الدفاعي، وممارسة الضغط على الكرة وإغلاق المساحات، لأننا ندرك أن الجزيرة يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين المهاريين».

وأنهى كايو صيامه عن التهديف، إذ سجل للمرة الأولى في الموسم الحالي في دوري الخليج العربي، رغم خوضه سبع مباريات سابقة، بينما تعتبر الثنائية التي سجلها في شباك الجزيرة هي الأولى له منذ أبريل 2019، حينما كان لاعباً مع فريقه السابق الوصل.

كايزر: أشعر بالإحباط من التعادل

أكد مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، عدم رضاه عن نقطة العين، وقال: «أشعر بالإحباط من نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة». وتابع في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة أن «فريقه قدم مستوى جيداً منذ بداية اللقاء، ولكن أصحاب الأرض استفادوا من خطأين وسجلوا هدفين في الشوط الأول».

وقال المدرب إنه غيّر من أسلوبه في الشوط الثاني، بعد تعرض لاعب فريق العين يحيى نادر للطرد، وأضاف: «دفعنا بلاعبين من ذوي النزعة الهجومية، فأدركنا التعادل بنتيجة 2-2، وكان بإمكاننا أن نضيف الهدفين الثالث والرابع قياساً بالفرص المتاحة، عموماً لم نكن في يومنا، ولم يحالف فريقي التوفيق».

لعب العين بـ 10 لاعبين منذ الشوط الأول بعد طرد يحيى نادر بسبب مخالفتين في 3 دقائق.

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