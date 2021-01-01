اعتماد نتائج بطولة الإمارات للدرّاجات المائية 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الرياضات البحرية، أمس، عن اعتماد الترتيب العام لبطولة الإمارات الدولية للدرّاجات المائية 2020، التي تقام بإشرافه وتحت مظلة الاتحاد الدولي (يو أي إم)، من ثلاث جولات فقط.

وأقيمت بطولة 2020 من ثلاث مراحل فقط الأولى في دبي والثانية والثالثة في العاصمة أبوظبي، نظراً إلى الظروف التي شهدها العالم بسبب جائحة «كورونا»، والقيود التي فرضتها تعليمات الجهات المسؤولة والاتحاد الدولي (يو أي إم).

وقال رئيس اتحاد الرياضات البحرية، حريز المر: «إن إقامة ثلاث مراحل من نسخة عام 2020 تعدّ إنجازاً وانتصاراً كبيراً، في ظل توقف الحياة وتعطل الكثير من الفعاليات بسب الجائحة، والإجراءات المختلفة في عدد من البلدان»، مشيداً بجهود وتعاون ناديي أبوظبي ودبي الدوليين للرياضات البحرية في إنجاح الحدث الكبير الذي أقيم في ثلاث جولات.

واعتبر المر أن البطولة تعدّ أحد الأحداث العالمية في هذه الرياضة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي (يو أي إم)، الذي استكملت حلقاته متجاوزاً أثار الجائحة، ليتم إعلان الترتيب العام في النهاية.

وشارك في البطولة، إلى جانب أبطال الإمارات، متسابقون من 11 دولة هي: السعودية، الكويت، البحرين، مصر، المغرب، لبنان، جنوب إفريقيا، فرنسا، بريطانيا، الدنمارك والمجر

النتائج

وحسب النتائج، فان أبطال الإمارات كان لهم نصيب من التألق والنجاح في هذا الحدث، حيث استطاع بطلنا سلمان العوضي أن يحل وصيفاً في فئة (محترفي واقف جي بي1) برصيد 120 نقطة، خلف المتصدر الفرنسي ستيفان دوالياك برصيد 140 نقطة.

واحتل بطلانا راشد الطاير وأبوبكر المري المركزين الثاني برصيد 93 نقطة، والثالث برصيد 88 نقطة في أقوي الفئات وهي (محترفي جالس جي بي 1) خلف الكويتي محمد بوربيع، الذي تصدر برصيد 100 نقطة.

وحملت منافسات فئة الاستعراض الحر (فري ستايل) الجديد تألق بطلنا عبدالجليل العوضي، الذي تصدر الترتيب العام برصيد 69 وبطلنا محمد الهاملي الثاني برصيد 67 نقطة، بينما جاء الفرنسي ياسين فضلي ثالثا 67 نقطة.

وواصل بطلنا سلمان العوضي تألقه في فئة ثانية وهي (جالس جي بي 2) وتصدرها برصيد 95 نقطة، بينما نجح بطلنا عامر حوير في الفوز بصدارة فئة (جالس جي بي 3) برصيد 134 نقطة، واستطاع بطلنا الصاعد أحمد الحمادي في صدارة فئة (جالس جي بي 4) برصيد 75 نقطة، متقدماً على بطلنا عبدالله الحمادي (الثاني) برصيد 59 نقطة

وتألق بطلنا عبدالله الحمادي في منافسات فئة (واقف جي بي 2) محققاً المركز الأول في الترتيب العام برصيد 92 نقطة، وفي منافسات الناشئين التي استحدثت قبل موسمين، تصدر أحمد الحمادي فئة

(3.3) برصيد 97 نقطة، وتألق راشد سالم متصدراً فئة (3.2) برصيد 70 نقطة، بينما تفوق سعود العوضي في منافسات فئة (3.1) وتصدر بـ75 نقطة.

كبار المتسابقين

استحدثت فئة كبار المتسابقين (جي بي 2) ونجح المخضرم محمد المري، من تصدر الترتيب برصيد 141 نقطة، وهو رصيد صاحب المركز الثاني نفسه حريز المر.

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