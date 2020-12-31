لمسة برازيلية تقود خورفكان للفوز على الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق خورفكان انتصارا مهما بعد فوزه على الفجيرة اليوم بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي، وجرت على استاد الفجيرة الدولي، وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد خورفكان 11، مقابل 7 للفجيرة.

وتقاسم الفريقان السيطرة على شوطي المباراة، الا ان خورفكان كان المستفيد الأكبر من الشوط الثاني الذي سجل فيه هدفين في اول ستة دقائق، وبلمسة برازيلية. وافتتح الفجيرة التسجيل عن طريق فراس بالعربي بعد ان اكمل كرة ارضية زاحفة وصلته من عبد الله ناصر (37). وسجل خورفكان هدف التعادل عن طريق البرازيلي لوبيز بعد تسديدة راسية مستفيدا من عرضية عمر جمعة ربيع (47).

وتمكن خورفكان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي ريكاردينيو بعد ان سدد الكرة التي وصلته من مواطنه لوبيز عرضية سددها على الطاير (51).

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