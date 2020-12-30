10 إنجازات بارزة للرياضة الإماراتية في 2020

المصدر: جوني جبور - دبي

توّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في فبراير 2020، بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل ممتطياً صهوة الفرس «عطوفة دى لاب» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً وقدره أربع ساعات و35 دقيقة و13 ثانية، بفارق 22 ثانية عن الفارس أحمد المزروعي، الذي حلّ ثانياً على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو» لإسطبلات «إم آر إم».

واصلت الرياضة الإماراتية فرض حضورها القوي على صعيد الإنجازات في عام 2020، بعد أن تألقت في كبرى المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

ورغم الصعوبات التي واجهت الرياضة العالمية في 2020 جرّاء الإجراءات الاحترازية التي سادت كل الدول العالمي، للحدّ من انتشار جائحة فيروس «كورونا»، فإن رياضة الإمارات وضعت بصمتها على العديد من الألقاب، من أبرزها تلك التي تحققت في مسابقات الفروسية والجوجيتسو، بجانب إنجازات فردية على صعيد تحطيم الأرقام القياسية في سجلات موسوعة الأرقام القياسية «غينيس».

للإطلاع على أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية في 2020، على مدار الأشهر الـ12 للعام الجاري، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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