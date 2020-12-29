800 ألف متابع جديد لحسابات رونالدو بعد زيارته دبي

المصدر: الإمارات اليوم

كشف مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية حققا نسب مشاهدة قياسية، بعد أن تابعه مئات الملايين من المشاهدين حول العالم. وكشف المجلس عن أن أبرز النجوم الحاضرين للمؤتمر والجائزة، الهداف البرتغالي ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حقق زيادة في عدد متابعيه لحساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي بـ800 ألف متابع، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أثناء حضوره الفعاليات.

وقال بيان المجلس إن وسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء على المؤتمر والحفل، حيث خصصت صفحاتها كاملة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، ومن أبرزها صحيفة ماركا الإسبانية وسبورزا الألمانية، وذا ماليزيان ريزيرف الماليزية، وقناة سكاي سبورت الإيطالية، وذا سن الأيرلندية وأريزونا الأسترالية، وفانغارد النيجيرية، وغيرها الكثير من الصحف والقنوات التلفزيونية في مختلف بلاد العالم.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات انستغرام وتويتر وفيسبوك الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلام عن الحدث الذي يعد أول مؤتمر وحفل جوائز يتم تنظيمه بالحضور المباشر منذ بداية الجائحة.

وزاد عدد المتابعين لرونالدو إلى 249 مليون على إنستغرام، وفي تويتر أكثر من 90 مليون، وفي الفيسبوك 124 مليون. ووصل عدد المتابعين لأخبار المؤتمر والحفل على منصات التواصل الاجتماعي لأكثر من مليار، بأكثر من 580 مليونا على انستغرام، و168.8 مليونا على تويتر، وفي منصة فيسبوك وصل عدد المتابعين 295.5 مليون متابع، وكذلك 17 مليون متابع للبث المباشر على تطبيق تيكتوك.

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