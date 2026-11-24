دبي - الإمارات اليوم

استقبلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وفداً من شرطة جمهورية جورجيا، برئاسة مدير إدارة شرطة الدوريات في وزارة الداخلية الجورجية، ليفان ميسورادزه، ورئيس الإدارة العامة لإدارة الحدود والتنسيق بإدارة شرطة الدوريات في الوزارة، إيراكلي رابافا، وجاءت الزيارة ضمن برنامج الزيارات الرسمية المصاحب لأعمال القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دبي، بهدف الاطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية التي تستخدمها شرطة دبي في إدارة الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

وكان في استقبال الوفد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، ونائبه العميد عصام إبراهيم العور، ومدير إدارة دوريات بر دبي، العميد محمد عبدالله خلفان القايدي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأكد بن سويدان أن الزيارة تعكس حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الأجهزة الشرطية حول العالم. وأوضح أنها أتاحت استعراض أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير العمل المروري، ورفع مستويات السلامة على الطرق، وتحسين كفاءة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

واطّلع الوفد الجورجي خلال الزيارة على مجموعة من الأنظمة والابتكارات التي تعتمدها شرطة دبي في إدارة المرور، من أبرزها الكاميرات الذكية المثبّتة على الدوريات، وتقنيات التعرّف الآلي على المركبات، ونظام الضبط التقني الذكي، الذي يرصد المخالفات المرورية ويحرّرها آلياً دون تدخل بشري، بما يسهم في تعزيز دقة الضبط ورفع كفاءة الرقابة على الطرق.

وزار الوفد غرفة العمليات التابعة لمخفر شرطة ومرور القوز، حيث استمع إلى شرح مفصّل حول آليات إدارة الحوادث المرورية، وتنظيم حركة السير خلال الفعاليات الكبرى، وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة. وتعرّف إلى الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المستخدمة في متابعة الأوضاع ميدانياً، وتحليل البيانات المرورية لحظياً، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وفاعلية الاستجابة.

وتضمّنت الزيارة عرضاً للأنظمة المستخدمة في تتبّع المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً، وآليات تحليل بياناتها وسجلات تحرّكاتها، والتقنيات التي تساعد على تحديد هوية السائقين المخالفين. وتسهم هذه الأنظمة في رفع كفاءة الإجراءات الأمنية والمرورية، وتسريع عمليات البحث والتحري.

من جانبه، أشاد مدير إدارة شرطة الدوريات في وزارة الداخلية الجورجية، ليفان ميسورادزه، بالمستوى الذي بلغته شرطة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المرور. وأعرب عن إعجابه بالتكامل بين الأنظمة الذكية والكفاءات البشرية المؤهلة، وبما حققته شرطة دبي من تطوّر في مجالات الابتكار الشرطي والاستجابة الميدانية، وتعزيز السلامة على الطرق.

وفي ختام الزيارة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التطبيقية، بما يسهم في تطوير العمل المروري والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة على الطرق.

العميد جمعة سالم بن سويدان:

. الزيارة أتاحت استعراض أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير العمل المروري.