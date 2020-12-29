حارب: إقامة مؤتمر دبي الدولي و«غلوب سوكر» تؤكد ريادة الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم المؤتمر الرياضي الدولي، وحفل دبي غلوب سوكر، في هذا التوقيت وبطريقة الحضور المباشر، جاءت تأكيداً لريادة الإمارات في تحقيق الإنجازات وتقديمها نموذجاً يحتذى للعالم في مواجهة التحديات وإسعاد أفراد المجتمع.

ونقل حارب خلال تصريحات صحافية، التحية إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، وكل العاملين على تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة «دبي غلوب سوكر» لإنجاح هذا الحدث وكسب التحدي في تنظيم أول مؤتمر وحفل جوائز رياضية عالمي بالحضور المباشر، وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وكبار نجوم رياضة كرة القدم الذين حضروا من مختلف دول العالم للتحدث في المؤتمر وحضور حفل الجوائز.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، إن: «سمو رئيس المجلس وفّر كل سبل النجاح للحدث الأول من نوعه منذ ظهور جائحة (كوفيد-19)، وقاد مطر الطاير بنجاح جهود مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذا الحدث الذي يحظى بسمعة عالمية كبيرة على النحو الأمثل الذي يؤكد مكانة وريادة دبي ويترجم توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لعودة الحياة في جميع المجالات ومن بينها القطاع الرياضي، فحقق المؤتمر النجاح المنشود وجمع أكبر النجوم وأهم صنّاع القرار على منصة واحدة في مشهد لم يحدث حتى قبل جائحة (كوفيد-19) من حيث نوعية اللاعبين المشاركين ووجودهم معاً على منصة واحدة».

وأضاف: «سعادتنا كبيرة بمشاهدة ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة من المشاركين كافة، سواء كانوا من المتحدثين والمكرمين أو من الحضور الذين جاء بعضهم من خارج الدولة لقضاء إجازة رأس السنة الجديدة في دبي وحضور فعاليات المؤتمر والحفل، فكان من بين الحضور نجوم كرة القدم السابقون، نجم ليفربول السابق، الويلزي إيان راش، الذي جاء خصيصاً لحضور الحدث، والهولندي سيدورف، والفرنسي مايكل سيلفستر، والحارس الإيطالي السابق والتر زينغا، والملاكم البريطاني الشهير أمير خان».

وأشار: «لقد كان واضحاً على الجميع الإبهار بالطريقة المميزة التي شهدها تنظيم الحدث، وكان واضحاً عليهم أيضاً السعادة للتواجد في دبي والاستمتاع بحضور الحدث ولقاء تلك الكوكبة من النجوم، وهذا ما أكده الحارس الإسباني الشهير كاسياس والضيوف على أن استضافة الحدث في هذا الوقت تحديداً وبطريقة الحضور المباشر وبجوار برج خليفة، تؤكد أن دبي نجحت في تقديم نموذج للعالم في كيفية عودة الحياة الى طبيعتها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية».

وشهد فندق أرماني في برج خليفة، أول من أمس، وجود نجوم كرة القدم العالمية وصنّاع القرار فيها، للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، وحمل هذا العام شعار «كرة القدم في القمة».

إنفانتينو: الحدث حافظ على بقاء منارة كرة القدم مضيئة

أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، على جهود دبي، ومجلس دبي الرياضي، لتنظيم المؤتمر الرياضي الدولي، وحفل «غلوب سوكر»، للحفاظ على منارة كرة القدم مضيئة دائماً.

وقال إنفانتينو: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون في دبي معكم في هذا المكان الرائع، وأفخر بأن أحضر مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، لقد حضرت إلى هذا المؤتمر مرات عدة، لكنني أعتقد أن الحدث ذو طابع خاص هذا العام، ليكشف حقيقة أننا هنا متحدون، ولم شملنا يمثل خطوة إيجابية في بداية الطريق الصحيح لعودة العالم إلى الحياة الطبيعية، ولهذا من المهم جداً بالنسبة لنا جميعاً أن نكون هنا». وأضاف: «في هذا العام وفي العام المقبل يمكن لكرة القدم أن تعطي رسالة جديدة، اليوم نحن نلعب في ملاعب خالية من الجمهور، لكن هناك الملايين يشاهدوننا وهناك الملايين بفضلكم أيها اللاعبون يحيا لديهم الأمل مرة أخرى في العودة إلى طبيعتهم، سنعمل معاً لإعادة الجماهير بأمان إلى الملاعب».

برج خليفة يحتفي بالمؤتمر والفائزين

احتفى «برج خليفة» بمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، من خلال عرض شعار مجلس دبي الرياضي والجائزة، وصور عدد من الفائزين في فئات الجائزة على واجهته الأمامية التي تمثل أكبر شاشة عرض في العالم.

وأتاح العرض الذي قدمه برج خليفة الفرصة لتوثيق الحدث وإتاحة الفرصة لسكان دبي في المناطق كافة لمشاهدة هذه اللقطات، والاستمتاع بفقرات الحدث الذي تم بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية في معظم دول العالم.

مؤتمر دبي الدولي يستذكر مارادونا وروسي

استذكر مؤتمر دبي الرياضي الدولي، اثنين من النجوم العالمين الذين رحلوا في الأيام الماضية، وهما أسطورتا الكرة العالمية دييغو مارادونا وباولو روسي، إذ تم عرض فيلمين عن النجمين الكبيرين، الأول تضمن أجمل لقطات مارادونا نجم وهداف كأس العالم لسنة 1986 والسفير الشرفي للرياضة في دبي، فيما تناول الفيلم الثاني أجمل اللقطات عن الراحل باولو روسي نجم وهداف وبطل كأس العالم لسنة 1982.

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