مدرب اتحاد كلباء: خروجنا بنقطة من ملعب العين مكسب لنا

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي داسيلفا، إن خروج فريقه من معقل العين بنقطة التعادل الذي انتهت عليه المواجهة التي جمعتهما أول من أمس، في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، بمثابة مكسب لفريقه، على الرغم من أنهم كانوا يبحثون عن تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من أندية المقدمة، مستغلين الفترة الجيدة التي يمر بها الفريق من ناحية النتائج.

وأكد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة أن هدفهم كان واضحاً، وهو الخروج بنتيجة إيجابية يتفادى فيها الفريق التعرض للخسارة، وقال: «بالنسبة لنا فإن التعادل في ملعب العين يعتبر مكسباً، لقد حققنا المطلوب على الرغم من أننا كنا نحاول أن نسجل الهدف الثاني، ولكن من الجيد أننا استطعنا أن نحافظ على نتيجة التعادل في مواجهة الهجمات المتتالية لأصحاب الأرض».

في المقابل، أكد مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن نتيجة التعادل مع اتحاد كلباء لا تعتبر جيدة لأن المباراة تقام على ملعب العين، معترفاً بأن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق وأن منافسهم يعتبر من الفرق القوية وهو يقبع خلف العين بنقطة واحدة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة: «شهدت المباراة العديد من التوقفات وأعتقد أن هذا أثر في جودة الأداء، تقدمنا بالهدف الأول وسيطرنا على مجريات اللعب، وكنا قريبين من تعزيز تقدمنا بالثاني، رغم أن عدد التسديدات على مرمى المنافس لم يكن بالقدر نفسه خلال المباريات السابقة».

ومضى المدرب الذي يشهد الفريق تحت قيادته تذبذباً في النتائج بالقول: «لم نستطع تعزيز تقدمنا وهدف السبق لم يكن كافياً لحصد النقاط الثلاث، وأظهر اللاعبون رغبتهم في تحقيق الفوز، لكننا خرجنا بنقطة واحدة، وبالمقابل نجح المنافس في استغلال فرصة واحدة للتسجيل على مرمانا».

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