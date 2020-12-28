«كي إتش كي 54» بطل كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوّج القارب كي إتش كي 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، بطلاً لسباق النسخة الرابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وقال بيان صحافي: «حقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، في قناة دبي المائية قبالة محمية دبي للحياة الفطرية بالقرب من الجداف، نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 20 قارباً على متنها ما يصل إلى 180 فرداً».

وشهد السباق الذي كان مقرراً أن يقام عصر الجمعة الماضية في شواطئ جميرا، وتأجل يوماً بسبب سوء الأحوال الجوية لينتقل إلى قناة دبي المائية، حيث تنافس المشاركون في شوط واحد أسفر عن تتويج القارب كي إتش كي 54، فيما حصل على المركز الثاني القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بسلطنة عمان، وبقيادة النوخذة حميد البحري، فيما حل القارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي في المركز الثالث.

وقدمت النسخة الرابعة والعشرون بطلاً جديداً بحصول قارب مملكة البحرين على المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ الحدث الذي تأسس عام 1998.

وفي بقية المراكز جاء القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي في المركز الرابع، وذهب المركز الخامس إلى طاقم القارب دبي 5 لمالكه النوخذة أحمد محمد المرعي، وجاء سادساً القارب الذهب 66 لمالكه أحمد الغملاسي وبقيادة النوخذة إبراهيم المرزوقي.

وحصل القارب واوان 87 لمالكه النوخذة عثمان خليل المنصوري على المركز السابع، تلاه القارب جلفار 55 بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي في المركز الثامن، ثم القارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد عيسى المنصوري في المركز التاسع، وقارب شرطة الفجيرة 77 بقيادة النوخذة يوسف بن عباد الشحي في المركز العاشر.

وجرت بعد نهاية السباق مباشرة مراسم التتويج بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي محمد حارب، يرافقه كل من رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ المقدم علي النقبي، ومشرف السباق هزيم القمزي.

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