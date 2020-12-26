«الأحوال الجوية» تؤجل سباق آل مكتوم لقوارب التجديف إلى اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة المنظمة لسباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً تأجيل الحدث، أمس، على أن يقام اليوم، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة البحر.

وأكدت اللجنة في بيان صحافي أنه كان مقرراً أن يقام السباق في شواطئ جميرا، حيث تغيرت حالة البحر عند وصول القوارب الـ20 المشاركة إلى مكان الانطلاقة، ما شكل صعوبة لديهم في الاصطفاف، ودفع اللجنة المنظمة لرفع العلم الأحمر، وعودة المشاركين إلى المرفأ.

وسيقام السباق في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في قناة دبي المائية منطقة الجداف بمحاذاة محمية خور دبي للحياة الفطرية. ويشارك في السباق اليوم 20 قارباً، بينها قوارب من البحرين وسلطنة عمان.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلن عن أسماء القوارب المشاركة في السباق، على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، المؤهلتين إلى «شوط النخبة».

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قارباً تستعد للمشاركة في سباق اليوم، بينها قوارب من البحرين وسلطنة عمان.

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