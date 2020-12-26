الجزيرة يطلب الفوز السادس على التوالي من عجمان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ستكون الفرصة مواتية أمام الجزيرة لحصد ثلاث نقاط جديدة، عندما يستقبل عجمان، صاحب المركز قبل الأخير، ضمن الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي.

ونجح الجزيرة في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، جعلته يعوض البداية المتعثرة التي كان عليها في بداية الموسم.

ويملك الجزيرة من الأسباب ما يدفعه للعب على الفوز، كونه لا يريد التفريط في القمة، خصوصاً في هذه الفترة المهمة من المنافسة، أمام الشارقة المتصدر. وسيكفي الفوز اليوم ليعيد الجزيرة إلى الشراكة في القمة، حيث يأمل في بلوغ النقطة الـ26.

وما يجعل حظوظ الجزيرة هو الأقوى للفوز، تفوقه الكبير على عجمان في المواجهات السابقة، إذ في 17 لقاء بالدوري فاز الجزيرة 11 مرة، ومرة واحدة فقط للبرتقالي، والتعادل في خمس مواجهات. ويملك الجزيرة أفضل هجوم، إذ سجل لاعبوه 23 هدفاً، مقابل استقبال تسعة، وهو من أقوى خطوط الدفاع أيضاً.

في المقابل، يخوض عجمان أحد أسوأ مواسمه، إذ سجل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم، ويعاني مهاجماه أوسو وتراولي عقماً تهديفياً. ورغم ذلك قد يفاجئ عجمان الجزيرة، ولو بنقطة التعادل.

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