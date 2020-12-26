العين يراهن على «خطة النصر» لتخطي كلباء

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل فريق العين في الساعة السادسة من مساء اليوم ضيفه كلباء، في لقاء يسعى من خلاله «الزعيم» للحصول على النقاط الثلاث، معتمداً على الخطة التي أعادت العين إلى طريق الانتصارات أخيراً، وفاز بها على النصر في الجولة الماضية 2-1 خارج ميدانه، وتعتمد على التركيز والتمريرات الثنائية وسرعة الهجمات، في وقت سيكون فيه الضيوف مطالبين بإظهار قوتهم، رغم غياب مهاجمهم التوغولي مالابا، بسبب الإيقاف.

ولا بديل أمام «الزعيم» بـ18 نقطة سوى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، إذا ما أراد أن يُبقي على حظوظه في المنافسة، إذ إن الخسارة تعني تراجعه خطوة جديدة في وقت يعاني فيه بسبب الخروج من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي من الدور الأول.

في المقابل، يؤمن لاعبو كلباء، ومن خلفهم مدربهم الأوروغوياني خورخي داسيلفا، بقدرتهم على الخروج بنتيجة إيجابية، عطفاً على النتائج التي حققها الفريق في المسابقة حتى الآن، ومنحتهم 17 نقطة كأحد أفضل الانطلاقات للفريق في تاريخ مشاركته في بطولة الدوري.

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