رئيس «فيفا» يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، كلمة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، غداً، بفندق أرماني في «برج خليفة» تحت عنوان «كرة القدم في القمة».

وسيوجه إنفانتينو من على منصة المؤتمر في قلب دبي رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقٍ بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

وعقب كلمة رئيس الفيفا مباشرة، سيكون مئات الملايين من متابعي المؤتمر عبر شاشات التلفزيون في الإمارات والمنطقة والعالم على موعد أيضاً مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان «مع القمة» وتجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم: كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وإيكر كاسياس. وسيتابع كبار الضيوف في مقر الحفل ومئات الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر»، بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.

الأنظار ستتجه أيضاً إلى حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر».

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