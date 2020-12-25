اعتماد 3 تجمّعات للمنتخب قبل بدء تصفيات كأس العالم 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم البرنامج المقدم من المدير الفني لمنتخب الأول، فان مارفيك، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق في شهر مارس المقبل.

ستكون هناك ثلاثة تجمعات: الأول للفترة من الثاني إلى 12 يناير المقبل، والثاني من السادس إلى 10 فبراير، والثالث من 17 إلى 30 مارس.

عقدت اللجنة، أمس، اجتماعها الدوري رقم 20 في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، يوسف السهلاوي، وبحضور الأعضاء. وقررت اللجنة التنسيق مع الأمانة العامة بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات «الأبيض» في التصفيات داخل الدولة أمام ماليزيا 25 مارس، وتايلاند وفيتنام يومي السابع و15 يونيو.

وفي ما يتعلق بالمنتخب الأولمبي (مواليد 99 وما فوق)، قررت اللجنة رفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد بالموافقة على المشاركة في البطولات الرسمية المقبلة، خلال موسم 2020 و2021 وهي: دورة الألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون من السابع إلى 18 مارس 2021 بدولة الكويت، بطولة المنتخبات الأولمبية من 30 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر 2021، تصفيات آسيا تحت 23 سنة من 20 إلى 31 أكتوبر 2021، ودورة الألعاب الآسيوية (مواليد 2001) من 20 إلى 28 نوفمبر 2021 في الصين.

وناقشت اللجنة برامج إعداد منتخبات المراحل السنية الأخرى، وهي: منتخب الناشئين مواليد 2004، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة في البحرين العام المقبل المؤهلة إلى مونديال بيرو 2021، ومنتخب الشباب مواليد 2003 استعداداً للبطولة الخليجية تحت 19 عاماً للفترة من الأول إلى 10 ديسمبر 2021، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً شهر أكتوبر 2022، ومنتخب الناشئين مواليد 2006، استعداداً لمهرجان دول مجلس التعاون في البحرين من الأول إلى السادس من فبراير 2021، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً في سبتمبر 2022. واعتمدت المباريات الودية لمنتخبي الشباب 2001 والناشئين 2004، خلال شهري يناير وفبراير 2021، مع تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول بالإشراف على تدريب منتخب الشباب خلال هذه الفترة.

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