ثنائية بيليه وخيسوس تنقذ شباب الأهلي من شجاعة «الصقور»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بعدما تغلب «فرسان دبي» على الإمارات في دور الثمانية بهدفين دون رد، أمس، على استاد راشد في دبي، ليصعد شباب الأهلي لمواجهة بني ياس في المربع الذهبي.

وقدم «الصقور» مباراة قوية، رغم أن الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، لكن شباب الأهلي حقق فوزاً صعباً، وكان توقيت الهدف الأول الذي أحرزه محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 43 من الشوط الأول بمثابة نقطة التحول في اللقاء.

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في أول 20 دقيقة، لكن من دون خطورة على مرمى فريق الإمارات، إذ قدم «الصقور» أداءً جيداً من ناحية انتشار اللاعبين، وتنظيم الدفاع، بينما اعتمد الفريق على الهجمات المرتدة، وانطلاقات حسن أمين من الناحية اليسرى، وتحركات الكولومبي تومي توبار، والبرازيلي دييغو دا سيلفا.

ورغم أفضلية «فرسان دبي»، إلا أن الإمارات كاد أن يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة، وصلت إلى دييغو دا سيلفا الذي مرر الكرة إلى تومي توبار، لكن اللاعب الكولومبي سدد الكرة بجوار القائم (27).

وفي الدقيقة 43، أحرز محمد جمعة «بيليه» الهدف الأول لشباب الأهلي، بمهارة رائعة، بعدما تلقى تمريرة من البرازيلي كارلوس إدواردو، وراوغ مدافعي فريق الإمارات، وسدد كرة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة 76، حسم البرازيلي إيغور خيسوس اللقاء لمصلحة شباب الأهلي، بعدما أضاف الهدف الثاني من هجمة مرتدة.

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