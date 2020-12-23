أبوناموس قطع 86 متراً في 12 ثانية ليمنح بني ياس بطاقة التأهل

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قطع مهاجم بني ياس، الفلسطيني أحمد أبوناموس، مسافة 86 متراً في غضون 12 ثانية فقط، ليسجل في مرمى الوصل، أول من أمس، ويمنح فريقه بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وأعرب أبوناموس لـ«الإمارات اليوم» عن سعادته الكبيرة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك الوصل، مؤكداً أنه يأمل الاستمرار في إحراز الأهداف لمساعدة «السماوي» على المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن التوفيق كان بجواره، وساعده في تكرار الهدف الذي سجله في لقاء الشارقة.

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