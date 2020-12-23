اتحاد الدراجات يعتمد قوائم المنتخبات ويؤجل «طواف دبي النسائي»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية قوائم منتخبات الرجال والشباب تحت 23 سنة، والسيدات، وخطة تدريب جميع المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات الدولية الرسمية المقبلة خلال الاجتماع الذي عقده في مقره بالشارقة، برئاسة منصور بوعصيبة، وبحضور كل الأعضاء. كما تقرر وفق بيان صحافي الاعتذار عن عدم تنظيم النسخة الثانية من طواف دبي النسائي، بسبب جائحة كورونا، والظروف الحالية التي يعيشها العالم، ومخاطبة الاتحاد الدولي بهذا الشأن، والتأكيد على تنظيم نسخة 2022 في موعدها.

واعتمد الاتحاد قائمة منتخب الرجال، وضمت 10 دراجين، هم: يوسف ميرزا، محمد المنصوري، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي، محمد المروي، ناصر المعمري، طلال البلوشي، محمد الغافري، وخالد معيوف.

ومنتخب 23 سنة، وضم: حمد المهيري، سعيد حبش، عمر سليم، محمد محراب، علي محراب، عمر الجسمي، نواف إبراهيم، حمد الجسمي، جاسم علي حسن، سعيد سويدان، راشد سويدان، عبدالله المنصوري، راشد المنصوري ، ومحمد عبدالقادر.

ومنتخب الشباب، وضم 12 دراجاً، هم: محمد المطيوعي، زايد العبيدلي، سعيد الميدور، عيسى الثميري، حامد الطواش، عمر إسماعيل، عبدالله جاسم، عبدالعزيز الهاجري، سليم صالح، فاضل حمزة، محمد درويش، وأحمد غلوم.

واعتمد أيضاً منتخب الإناث، وضم 10 لاعبات هن: صفية الصايغ، شيخة عيسى، فاطمة مبارك، مروة سلمان، زهرة حسين، مزنه المرزوقي، هدى حسين، علياء الجسمي، ومريم إبراهيم.

وقال الأمين العام ياسر الدوخي أن مجلس الإدارة اعتمد ترشيح كل من منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي لتمثيل الإمارات في اجتماع عمومية الاتحاد العربي غير العادية رقم 33، المقررة يومي 26 و27 الجاري، ورشح المجلس خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة ليتولى مهمة عضوية اللجنة الفنية باللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون الخليجي، كما اعتمد المجلس قرار انتقال مقر إدارة الاتحاد بشكل مؤقت إلى مقر الاتحاد العربي بالشارقة، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في المقر الحالي للاتحاد.

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