5 ملفات أساسية يحملها القرقاوي في الرئاسة السادسة لاتحاد السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، عن خمسة ملفات سيحملها في جدول أعمال الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، التي ضمن فيها بشكل مبكر الاحتفاظ بمنصب الرئاسة لدورة سادسة على التوالي، حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية بعد غد الخميس، وإعلان هوية الاتحاد بحلته الجديدة، لكونه خاض الاستحقاق الانتخابي كمرشحٍ وحيد عن منصب الرئيس.

وقال القرقاوي لـ«الإمارات اليوم»، إن «خمسة ملفات أساسية سيتم التركيز عليها في الدورة الانتخابية الجديدة، التي سيتم الإعلان عن هوية أعضائها الخميس المقبل، من أبرزها دعم العنصر المواطن في قطاعي المدربين والتحكيم، وتأمين موارد دخل إضافية لأنشطة الاتحاد من خلال دور أكبر للجنة التسويق».

وأوضح: «نتطلع خلال الدورة الانتخابية الجديدة إلى مزيدٍ من التعاون مع الأندية في تشجيع اللاعبين المواطنين، سواء الحاليين منهم أو الذين ابتعدوا عن اللعبة، للانخراط بقطاعي التدريب، والسلك التحكيمي، خصوصاً أن السلة شأنها شأن الألعاب الجماعية تعاني ضعف الزاد البشري للعناصر المواطنة».

للإطلاع على الـ5 ملفات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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