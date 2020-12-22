الرمادي يحدد مع إدارة عجمان احتياجات الشتاء

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، بصدد عقد اجتماع مع شركة كرة القدم في النادي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد الصفقات التي قد يحتاج إليها البرتقالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكد مدير الفريق، محمد حسين، أنه «ليس لديه أي معلومات مؤكدة عن قدوم لاعبين جدد النادي من عدمه، وأن هذا الأمر سيبقى من الأمور التي تخص المدرب مع شركة كرة القدم في النادي». وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «تركيزنا، الآن، منصبٌّ على مباريات كأس رئيس الدولة، وتجاوز النتائج السلبية لنا في دوري الخليج العربي».

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