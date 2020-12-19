الفجيرة يصدم مهدي علي في بداية مشواره مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الفجيرة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على شباب الأهلي 3-2، أمس، على استاد الفجيرة، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليخسر المدرب مهدي علي مباراته الأولى مع «فرسان دبي»، ويتوقف رصيد الفريق عند 14 نقطة، بينما رفع «الذئاب» رصيده إلى سبع نقاط.

قدم الفجيرة مباراة قوية، استحق من خلالها الفوز الثاني له في الدوري، بينما لم يستفد شباب الأهلي من خسارة الشارقة أمام بني ياس، وتراجع خطوة إضافية عن المنافسة على اللقب.

واستغل الفجيرة خطأ فادحاً من وليد عباس الذي مرر الكرة بالخطأ إلى التونسي فراس بالعربي، ومررها الأخير إلى السويدي كريستيان صامويل الذي انفرد بالحارس ماجد ناصر وسدد الكرة في المرمى، مسجلاً الهدف الأول للفجيرة (18)، قبل أن يوجه فراس بالعربي صدمة أخرى لشباب الأهلي، بعدما أضاف الهدف الثاني عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة من فوق ماجد ناصر (28).

وقلص سعيد أحمد الفارق لشباب الأهلي (30)، قبل أن يحرز خيسوس الهدف الثاني من كرة عرضية لعبها هيلدون راموس، وحولها اللاعب البرازيلي برأسه في المرمى (35)، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حصل فراس بالعربي على ركلة جزاء عقب تعرضه للعرقلة من ماجد ناصر، وسددها بمهارة البرازيلي فارلي روزا محرزاً الهدف الثالث.

ورغم أفضلية «فرسان دبي» في الشوط الثاني، فقد غابت الخطورة على مرمى عبدالله التميمي.

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