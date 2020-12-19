بطولة الاتحاد للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، بطولة الاتحاد للجوجيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة مجموعة واسعة من لاعبي الأندية والمنتخب الوطني، الحريصين على الاستفادة من هذا الحدث للإعداد للموسم الرياضي الجديد.

وقال اتحاد الجوجيتسو، في بيان أمس: «تقام البطولة وسط إجراءات احترازية، تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، ويولي مسؤولو الأندية أهمية كبرى للبطولة التي تشكل المحطة الأخيرة في ظل التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم القادم، وفرصة مهمة للإعداد البدني والنفسي وتهيئة اللاعبين للعودة إلى بساط المنافسة». من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، إن «الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يؤكد حرص الأندية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة»، منوهاً بدورها الرائد بالإسهام في تحقيق رؤية الاتحاد حول الارتقاء بجوجيتسو الإمارات، وإيجاد بيئة مثالية، لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، واختيار أفضل اللاعبين للمنتخبات الوطنية في المستقبل

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