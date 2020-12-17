الوصل يأمل التخلص من صداع المباريات الكبيرة بدواء «هيلمان»

يبدأ المدرب البرازيلي أودير هيلمان مشواره مع الوصل بخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستقبل فريق الجزيرة في الساعة التاسعة على استاد الوصل في زعبيل، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، إذ يأمل «الإمبراطور» أن يحصل على مساعدة هيلمان في التخلص من عقدة «المباريات الكبيرة» في الدوري بالموسم الحالي.

ويعد الوصل الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعادل في أي مباراة، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات، وخسر في خمس مباريات، ليحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما المفارقة أن «الفهود» خسر جميع المباريات التي لعبها أمام الفرق المرشحة للمنافسة في اللقب، بهزيمته أمام النصر والوحدة والعين والشارقة.

ويسعى «الإمبراطور» إلى تعديل وضعه في جدول الترتيب، إلى جانب تجاوز الخسارة الدرامية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام الشارقة في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، بعدما قدم «الأصفر» مباراة قوية، لكن لاعبه السابق، البرازيلي ويلتون سواريز أحرز هدفين قاد بهما «الملك» للحصول على النقاط الثلاث.

في المقابل، يخوض الجزيرة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، بتغلبه في الجولة التاسعة في «الديربي» على الوحدة بهدفين دون رد، ليواصل «فخر أبوظبي» الضغط على متصدر لائحة الترتيب الشارقة، بعدما رفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على النصر الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط.

وستكون أكبر عقبة تواجه المدرب الهولندي مارسيل كايزر هي الغيابات، عقب الضربة الموجعة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية، بإصابة المدافع الشاب محمد العطاس، إلى جانب غياب كل من عمر عبدالرحمن والنيجيري إيمو إيزيكيل، بينما يغيب منذ بداية الموسم لاعب الوسط عامر عبدالرحمن.

من جهته، قال مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، إن «الوصل يمتلك لاعبين متميزين، وكلهم إصرار ورغبة وعزيمة على تحقيق البطولات، وتقديم أفضل ما لديهم».

وأضاف في مؤتمر صحافي أن «الوصل أحد الأندية الإماراتية العريقة، ويمتلك إمكانات هائلة بشهادة كل من سألته قبل وبعد تعاقدي على تدريبه، ووصولي إلى دبي منذ أيام قليلة لتولي مسؤوليته».

وعن معرفته بمسيرة المدربين البرازيليين السابقين الذين تولوا تدريب الوصل، قال: «أنا على دراية بمسيرة المدربين واللاعبين البرازيليين الناجحة مع الفريق».

علي صالح: نسعى لبداية قوية مع هيلمان

أكد لاعب الوصل علي صالح، أن «الإمبراطور» يسعى لتحقيق بداية قوية بقيادة المدرب البرازيلي أودير هيلمان، موضحاً في مؤتمر صحافي أن مواجهة الجزيرة صعبة أمام منافس قوي يسعى لتحقيق الفوز، لكنه شدد على أن «الفهود» سيعمل على الظهور بشكل جيد، وعدم تكرار سيناريو مباراته الماضية أمام الشارقة التي خسرها الوصل في الوقت القاتل.

محمد ربيع: الجزيرة يسعى لمواصلة الانتصارات

قال لاعب الجزيرة، المغربي محمد ربيع، إن فريقه يسعى إلى مواصلة الانتصارات عندما يواجه، لكنه حذر في مؤتمر صحافي من قوة «الإمبراطور»، مشدداً على أن الوصل سيخوض اللقاء على أرضه ويسعى إلى تحقيق الفوز، بينما أبدى ثقته في قدرة الجزيرة على تقديم مباراة قوية رغم الغيابات المؤثرة التي يعانيها الفريق.

- الوصل خسر جميع المباريات التي لعبها أمام الفرق المرشحة للمنافسة في اللقب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news