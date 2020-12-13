إلغاء شرط مرور سنة لقيد اللاعب المقيم

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، المستشار يعقوب العلي، أن اتحاد كرة القدم قرر، بناء على توصية من الهيئة العامة للرياضة، إلغاء شرط مرور سنة على إقامة اللاعب الأجنبي في الدولة، حتى يتسنى لأي نادٍ قيده في صفوفه ضمن فئة اللاعب المقيم.

وقال يعقوب العلي لـ«الإمارات اليوم»: «كان يشترط في التعميم السنوي على الأندية، التي ستسجل لاعبين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، أن يكون قد مرّ على اللاعب المقيم سنة على إقامته في الدولة، لكن وفقاً للقرار الجديد يحق لأي نادٍ تسجيل أي لاعب في فئة اللاعب المقيم، بشرط أن تكون لديه فقط إقامة في الدولة سارية المفعول».

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