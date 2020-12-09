مدرب بني ياس يحث لاعبيه على الاستفادة من نتائجهم في مواجهة حتا

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا إن مواجهة بعد غد التي ستجمعهم بفريق حتا ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم تتطلب منهم مواصلة حصد النتائج الإيجابية التي تحققت في المواجهات السابقة في إشارة لفوزه على العين 4-1 في الدوري، والتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب العروبة.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم أن أهمية المواجهة تأتي من كون "السماوي" يحتاج لمواصلة النتائج الإيجابية بغض النظر عن مستوى المنافسين، وقال: "ندرك أن المواجهة مهمة بالنسبة لنا، وعلينا ان نكون حذرين بما فيه الكفاية، لأننا سنواجه فريق حتا، صحيح أنهم في مركز متأخر في جدول الترتيب ولكن ذلك لا يعكس المستوى الحقيقي لهم".

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