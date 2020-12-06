بني ياس ينتظر من بيدرو تأمين التأهل أمام العروبة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يتوقع أن يجد فريق بني ياس، على وجه الخصوص، صعوبة في خوض مباراة العروبة، اليوم الساعة 16:45 على ملعبه بالشامخة، نظراً إلى أنه سيضطر إلى تقليص أجانبه الأربعة إلى اثنين فقط، وفقاً للمادة التاسعة من لائحة مسابقة كأس رئيس الدولة. لكن السماوي يمتلك قوة هجومية كبيرة متمثلة في هدافه البرازيلي بيدرو، صاحب الهدفين من رباعية بني ياس أمام العين، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، والذي يأمل أن يؤمّن له بطاقة ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يخوض بني ياس اللقاء ببيدرو في الهجوم، والصربي إيفكوفيتش في الدفاع، بينما له الحق في إشراك لاعبين من المقيمين ومواليد الدولة.

وعلى مدار المباريات الـ10 التي خاضها في دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، كان الأجانب يمثلون عماد التشكيلة التي يدفع بها المدرب إيسيلا.

وقال إيسيلا في المؤتمر الصحافي إنه سيختار أفضل تشكيلة متاحة، وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة في بطولة مهمة للجميع، وبالتأكيد نسعى للعبور إلى الدور المقبل، نعلم أننا نواجه فريقاً من الدرجة الأولى، لكن علينا احترام الخصم وعدم استسهال المباراة، والتركيز طوال اللقاء لنتمكن من تجاوز هذا الدور».

في المقابل، يحمل فريق العروبة إلى جانب الإمارات آمال وطموحات أندية الدرجة الأولى، بعد أن تأهل عقب منافسة محتدمة مع دبا في المجموعة الثانية، ويدرك لاعبوه أن الفوز اليوم سيمثل دفعة كبيرة لهم في جهودهم الرامية للوصول لأبعد نقطة في الكأس.

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