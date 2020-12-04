الجنيبي: هدف بني ياس المُلغى في مرمى العين «صحيح»

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد الجنيبي، صحة الهدف الرابع لبني ياس، الذي تم إلغاؤه من قبل حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل في الدقيقة 53، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، لأن وجود لاعب من بني ياس في اللعب أثناء تسجيل الهدف لم يكن مؤثراً، علماً أن المباراة انتهت بفوز بني ياس 4-1.

وقال محمد الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن إلغاء حكم الفيديو هدف العين (73) كان قراراً صحيحاً لوجود لمسة على لاعب العين، وكذلك فإن قرار الحكم بإلغاء هدف بني ياس (85) كان صحيحاً لوجود لمسة يد على لاعب بني ياس».

وأضاف: «بالنسبة للهدف الثالث لعجمان في مرمى الوصل (41) كانت هناك مخالفة دفع قبل تسجيل الهدف، في حين شهدت الدقيقة 53 استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة لإلغاء ركلة جزاء للوصل، علماً أن الحالة في الأساس لم تكن ركلة جزاء، لوجود لمسة يد على لاعب من عجمان».

ووصف الجنيبي مباراة الفجيرة والجزيرة، التي انتهت بفوز الجزيرة 3-صفر، بأنها «كانت جيدة تحكيمياً»، وكذلك مباريات حتا وخورفكان واتحاد كلباء والنصر والوحدة والظفرة.

وأكد الجنيبي صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للشارقة في الدقيقة 30 خلال مباراته أمام شباب الأهلي، لوجود عرقلة من قبل الحارس ماجد ناصر.

وأكمل الجنيبي: «الجولة الثامنة لم تشهد أي حالات طرد، كما أنها شهدت احتساب ركلة جزاء واحدة فقط لمصلحة الشارقة».

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