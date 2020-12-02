ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في مواجهة «مهرة» ببطولة اليوم الوطني للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في مواجهة فريق «مهرة»، اليوم، بقيادة راشد الحبتور، في موقعة لها خصوصيتها من حيث مكانة الفريقين بساحات اللعبة وموقعهما في مستقبل سلم ترتيب الفريقين ببطولة اليوم الوطني للبولو. ويتطلع كل فريق لتحقيق الفوز الذي يضعه على بعد خطوة من المربع الذهبي للبطولة، خصوصاً بعد أن فقد كلاهما فرصة الفوز في الجولة الأولى، والتي تحتضن منافساتها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتمتد حتى الرابع من الشهر الجاري.

ويشهد الملعب الثاني عند الثانية ظهراً المباراة الأولى بالجولة، والتي تجمع بين فريق «AM» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، مع فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور. ويتوقع أن تكون المباراة مفصلية لفريق الحبتور الذي خسر مباراته الأولى أمام «جرين جيتس» 5/‏4، وخسارته بالتأكيد ستصعب من مهمته في البقاء بين الكبار، بعكس فريق «AM» الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق بن دري بنتيجة 4/‏3.

وكان فريق انكورا حقق فوزه الثاني بالبطولة، والذي جاء على حساب فريق بن دري بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، وبذلك يكون فريق انكورا قد وضع أقدامه في المربع الذهبي ومعه فريق جرين جيتس الذي حقق فوزين، بعكس فريق بن دري الذي ينتظر جولة التأهل للمربع الذهبي للفرق التي تلقت خسارتين وفق نظام ولوائح البطولة.

• فريق الإمارات يتطلع إلى الفوز للاقتراب من المربع الذهبي للبطولة.

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