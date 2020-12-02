كايزر: سوء الطالع حرمنا من أهداف كثيرة أمام الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي كايزر، إنهم كان بإمكانهم تسجيل نتيجة كبيرة رغم الفوز 3-صفر في الجولة الثامنة، أول من أمس، على الفجيرة بدوري الخليج العربي. وتابع في المؤتمر الصحافي: «سوء الطالع حرمنا من تسجيل أهداف كثيرة».

وأكد أن لاعبي الجزيرة قدموا مباراة كبيرة، وبينهم خليفة الحمادي، وخلفان مبارك، وزايد العامري، ورمضان. وقال إن «الحظ السيئ لازم مبخوت، وحرمه من تسجيل العديد من الأهداف، بينما استغل زملاؤه انشغال الخصم بمراقبة مبخوت، وسجلوا ثلاثية مهمة».

في المقابل، اعتبر مدرب الفجيرة، غوران، في تصريح صحافي أن «مهارة لاعبي الجزيرة صنعت الفارق لهم»، وقال إن الأهداف الثلاثة جاءت من أخطاء فردية للاعبيه.

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