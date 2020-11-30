الوصل يتصدر دوري الكرة الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حسم فريق الوصل للكرة الطائرة مباراة القمة أمام مستضيفه عجمان، أول من أمس، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثالثة لدوري الكرة الطائرة على الصالة البرتقالية، وكان كلا الفريقين قد فازا في الجولتين الأول والثاني، لكن «الإمبراطور» نجح في فض الشراكة وحقق الانتصار الثالث «العلامة الكاملة» له في هذا الموسم.

وفي بقية المباريات حقق حتا فوزاً مهماً على الجزيرة بنتيجة 3-1، وانتصر بني ياس على ضيفه شباب الأهلي 3-1، وخسر الظفرة أمام الوحدة 1-3.

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