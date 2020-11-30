«الشارقة للشطرنج» يبدأ احتفالات اليوم الوطني بـ «ماراثون 49 ساعة»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

بدأ نادي الشارقة الثقافي للشطرنج احتفالاته باليوم الوطني، التي تستمر على مدار خمسة أيام متواصلة، تشهد خلالها العديد من الفاعليات والأحداث الرياضية، وانطلقت الاحتفالات بافتتاح ماراثون الشطرنج، أول من أمس، الذي يقام على مدار 49 ساعة دون توقف، باعتماد نظام الشطرنج الخاطف بمشاركة أعضاء مجلس إدارة النادي والمدربين واللاعبين المنتسبين للنادي على طاولة واحدة، وذلك ضمن البروتوكول المعتمد من مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج.

وقال الأمين العام للنادي، جمال المدفع، في تصريحات صحافية: «ستقام اليوم بطولة الأساتذة، التي سيشارك فيها ثمانية من الأساتذة الدوليين الكبار، يتقدمهم لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن».

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