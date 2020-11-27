الإسباني أرنوس يستعد لبطولة «الغولف في دبي» من باب «اللاعب المقيم»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يشارك نجم الغولف الإسباني، أدري أرنوس، المقيم في دبي، بالأحداث العالمية التي تقام في دانة الدنيا خلال ديسمبر المقبل، إذ يستعد للمشاركة في بطولة «الغولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية في الفترة من الثاني إلى الخامس من الشهر المقبل، ويتطلع من خلالها إلى حجز مكانه في منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، التي ستكون ختام الموسم للجولة الأوروبية «السباق إلى دبي» في الفترة من 10 إلى 13 من الشهر ذاته.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة: «كان الإعلان الأخير عن البطولة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار، وستكون الحدث الإضافي رقم 15 والأخير، الذي يضاف إلى جدول الجولة الأوروبية الجديد أثناء الجائحة، بمثابة أخبار سارة للإسباني الذي يقيم في الإمارة منذ بداية العام».

من جهته، قال أرنوس: «أعتقد أن الجولة الأوروبية قامت بعمل جيد للغاية في إعادة جدولة الجدول الزمني، وإضافة بطولة الغولف في دبي، المقدمة من موانئ دبي العالمية، في الأسبوع الذي يسبق لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، وهذا أمر مثير، إن الحصول على فرصة اللعب في حدث آخر للجولة الأوروبية في دبي سيكون أمراً رائعاً، ليس فقط للاعبين، لكن أيضاً للمدينة، لأنه سيظهر أن الإمارة هي الوجهة الأولى في العالم للغولف».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news