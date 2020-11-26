«محاربي الإمارات» تنطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سيعود المقاتلون الإماراتيون للمشاركة في بطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، التي تقام غداً الجمعة في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إذ تشهد البطولة في نسختها الـ14 مشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة، يمثلون 17 دولة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش، في مؤتمر صحافي أمس، إن عودة المقاتلين الإماراتيين للبطولة ستكون عبر نزالين مرتقبين يجمع أحدهما بين البطل محمد يحيى الذي حقق الفوز في النسخة الثامنة، والصاعد راشد داوود، حيث يواجه الروسي حمزة يامادييف.

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