الفجيرة يفتقد 3 لاعبين أمام الوصل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب الفجيرة الصربي غوران إن فريقه جاهز لخوض مباراة الوصل بعد غد في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، لكنه سيفتقد 3 لاعبين بارزين في المباراة. وتابع في المؤتمر الصحافي اليوم: سنفتقد لاعبين مؤثرين هما البرازيلي أوليفيرا واحمد الزيودي، اضافة الى استمرار غياب بلال يوسف، الا أننا نراهن على الروح العالية والصدى الواسع الذي تولد بسبب نتيجة الفوز على حتا. ويحتل الفجيرة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وتابع: تنتظرنا مباراة مهمة امام الوصل وسنقيم أداءه لوضع الخطة المناسبة، وهو فريق قوي ويملك إمكانيات كبيرة ولاعبين مميزين ويقدمون اداء جيد لكن النتائج لم تخدمهم في الفترة الاخيرة.

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