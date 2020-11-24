"الانضباط" تؤجل البت في شكوى سواريز ضد تيغالي

المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل البت في الشكوى المقدمة من لاعب نادي الشارقة ويليتون سواريز ضد لاعب نادي النصر سيبستيان تيغالي والذي يتهمه فيها بسبه خلال مباراة الفريقين الاخيرة بدوري الخليج العربي، وذلك في موعد اقصاه الاثنين المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم عن بعد، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة بإجماع الأراء، فرض عقوبة لفت النظر على نادي الإمارات وعقوبة الإنذار لناديي النصر ودبا الحصن، وذلك لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى ودوري الشباب.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي العروبة لمخالفته لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، كما عاقبت دبا بعقوبتي لفت النظر والإنذار، حيثُ جاءت العقوبة الأولى نتيجة تأخر فريقه بنزول أرض الملعب لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني، أما الثانية نتيجة تكرار الصفات بوجود مترجمين في قائمة البداية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على كل من البطائح والعربي والشارقة لمخالفتهم لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم على نادي النصر لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة واحدة ، ونادي الحمرية مبلغ وقدره ألفان درهم لتاخر نزول فريقه أرض الملعب لمدة عشرة دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news