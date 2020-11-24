التعاون والإمارات بطلا «الريمونتادا» في دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

كشفت الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن إثارة مبكرة بوجود أكثر من فريق ينافس في الصعود إلى الأضواء، وذلك بعد أن شهدت نتائج غير متوقعة كانت «الريمونتادا» حاضرة فيها، بعد أن قلب فريق الإمارات تأخره أمام البطائح (1-2) إلى انتصار ثمين (3-2)، بينما حول التعاون تأخره (2-4) أمام مصفوت إلى انتصار ثمين (5-4) عند الدقيقة (90+6).

وفي بقية نتائج الجولة، فاز دبا الحصن على الذيد بهدف نظيف، وتعادل الحمرية مع دبا الفجيرة (1-1)، وبالنتيجة نفسها تعادل العروبة مع العربي.

وأسهمت المواجهات المباشرة للفرق المرشحة لخطف بطاقتي التأهل لدوري الخليج العربي في اقتصار الصدارة على فريقي الإمارات ودبا الحصن، ولكل منهما (6 نقاط)، وحل دبا الفجيرة رابعاً برصيد (4 نقاط)، ثم مسافي والبطائح والتعاون ولكل منها (3 نقاط)، يليها كل من العربي والحمرية والعروبة برصيد نقطة واحدة، وأخيراً مصفوت والذيد من دون رصيد.

من جهته، أكد مدرب التعاون، المواطن عارف الشحي، أن نتيجة «الريمونتادا» مستحقة بحكم الأداء الرجولي الذي قدمه لاعبوه، خصوصاً في الشوط الثاني والتغييرات في صفوف اللاعبين والروح القتالية التي قدمها الفريق.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «هذه أول نتيجة فوز للتعاون تتحقق للفريق منذ بداية الموسم الماضي في بطولة الدوري، وكذلك الفوز الثاني لي كمدرب رئيسي»، مضيفاً: «شعارنا دائماً في فريق التعاون أن المباراة لا تنتهي إلا بصافرة الحكم، وأن الأهداف يمكن أن تسجل في دقائق قليلة، وعليهم اللعب بتركيز عالٍ طوال الوقت».

- عارف الشحي:

«شعارنا في فريق التعاون: المباراة لا تنتهي إلا بصافرة الحكم».

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