5 أسئـلــة: فهد الظنحاني: لست مظلوماً من المنتخب.. هناك حراس آخرون متميزون

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، الذي يستعد لخوض المباراة رقم 100 في دوري الخليج العربي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، أمام النصر، أنه لا يعتبر نفسه مظلوماً لعدم حصوله على فرصة الانضمام للمنتخب الوطني مع المدرب الكولومبي بينتو، مؤكداً أن «الأبيض» لديه في الوقت الحالي حراس مرمى متميزون، وعبّر اللاعب في الوقت نفسه عن أمله في أن يكون لديه رصيد من المشاركات الدولية على غرار أرقامه في الدوري، وتالياً نص الحوار مع «الإمارات اليوم».

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news