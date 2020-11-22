فريق «علياء» يتوّج بلقب بطولة الحبتور للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها إلى الفوز بلقب بطولة الحبتور للبولو، التي أسدل الستار عليها، أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو في دبي، وجاء فوز فريق «علياء» في المباراة النهائية على فريق «أكنور بنجاش» بثمانية اهداف مقابل ستة، في المقابل حل فريق «الدكتور عبدالرحمن» ثالثاً عقب فوزه على فريق «مهرة» الذي اكتفى بالمركز الرابع، بعد الخسارة بنتيجة ثمانية أهداف لسبعة.

وفي مباريات الترضية التي أقيمت صباحاً، حلّ فريق «جرين جيتس» خامساً، وفريق «ذئاب دبي» سادساً، وفريق «جيست هيسكث» سابعاً.

وأقيمت جميع المباريات، على مدار أسبوع، وسط الإجراءات الاحترازية، بما فيها حفل الختام والتتويج الذي شهده المدير العام لنادي الحبتور، خالد سعيد، وتوج الفرق الأربعة الأولى بالكؤوس، والهدايا التذكارية لبقية الفرق المشاركة، كما تم تكريم سانتوس ايريارتي من فريق «علياء» كأفضل لاعب، والحصان إيرينيتا لينون كأقوى حصان في البطولة.

وجّه رجل الأعمال رئيس اللجنة المنظمة لبطولات كأس دبي الذهبية للبولو، محمد الحبتور، التهنئة لفريق الشيخة علياء، وقال في تصريح صحافي إن جميع الفرق قدمت خلال البطولة مستويات عالية، وأشار إلى أن هذه البطولات تعد محطات مهمة في إطار استعدادات الفرق للبطولات الأعلى تصنيفاً وقوة، خصوصاً سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية لهذا الموسم، مؤكداً الحرص على التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

فاز في المباراة النهائية على «بنجاش» بنتيجة 8-2.

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