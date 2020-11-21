«ريمونتادا» تهدي الصقور نقاط البطائح وصدارة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■رأس الخيمة

حقق فريق الإمارات انتصاره الثاني في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه البطائح 3-2، أمس، في رأس الخيمة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتمكن «الصقور» من تحقيق أول «ريمونتادا» في البطولة بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز مستحق، إذ كان البطائح تقدم بهدفي البرازيلي ويندرسون ميوراو في الدقيقة (18) من ضربة جزاء، عززه جاسم محمد النقبي بالهدف الثاني (52)، قبل أن يسجل الإمارات ثلاثة أهداف عبر الكولومبي تومي توبار (54)، وخالد خميس (55)، والبرازيلي ديغو دا سيلفا (83)، ليحافظ الصقور بذلك على الصدارة برصيد ست نقاط.

وتعادل الحمرية مع ضيفه دبا الفجيرة 1-1، وسجل لدبا البرازيلي برونو إدواردو (7)، وللحمرية التشيلي فانيفا (26)، ليصبح رصيد دبا الفجيرة أربع نقاط بالمركز الثاني مقابل نقطة للحمرية صاحب المركز السابع.

كما تعادل العروبة مع العربي 1-1، وسجل للأخير المحترف العماني فارس الجابري (36)، وللعروبة النيجيري فيكتور نوانيري (86)، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة في الدوري.

وتقام عند الساعة 16:35 من مساء اليوم مباراتان، يلعب فيهما التعاون مع مصفوت، ودبا الحصن مع الذيد، في ختام الجولة الثانية.

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