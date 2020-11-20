اتحاد الرياضات الجوية ينعى البطل فينس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نعى، أمس، اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، النجم العالمي في القفز بالمظلات، فينس ريفيت، الذي وافته المنية خلال تدريبات في دبي قبل أيام. وقال رئيس الاتحاد، نصر حمودة النيادي، في تصريح صحافي، إن رحيل فينس يمثل خسارة كبيرة للعبة في العالم، وقال إنه كان قامة كبيرة في الرياضات الجوية، وله بصماته وإسهاماته العديدة في دعم منتخب الإمارات.

وقدم النيادي خالص العزاء لأسرة الفقيد، ولأسرة الرياضات الجوية في العالم والإمارات، وأضاف: «الفقيد قدم لدولة الإمارات ولدبي جهوداً كبيرة ومقدرة، وأسهم مع منتخب الإمارات في تحقيق العديد من الإنجازات»، وتابع أيضاً: «شارك معي ضمن منتخبنا الوطني، الذي أسهم في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دبي الدولية، وله بصمات واضحة على صعيد اللعبة، وتتلمذ على يديه عدد كبير من قافزينا».

وأشار النيادي إلى أن الرياضات الجوية خسرت شخصية رياضية لها قيمة وقامة كبيرة، مشيراً إلى أن «فينس ريفيت يعد من أفضل القافزين في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق»، وقال إن الراحل كانت لديه خبرات متراكمة هائلة، وإن ذلك يُشعر أسرة المظلات بفداحة هذه الخسارة التي ستترك فراغاً كبيراً، خصوصاً على صعيد قطاع الناشئين.

نصر النيادي:

«الراحل فينس ريفيت كانت له بصمات واضحة على صعيد اللعبة، وتتلمذ على يديه عدد كبير من قافزينا».

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