بني ياس يواجه كلباء بأخبار رائعة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يرفع فريق بني ياس شعار «تصحيح المسار» حين يواجه اليوم ضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وذلك من أجل العودة لطريق الانتصارات مجدداً بعد خسارته من الجزيرة 1-3، وتعادله سلبياً أمام عجمان في آخر جولتين.

ويحتل «السماوي» المركز الثالث بـ10 نقاط بفارق خمس فقط عن الشارقة المتصدر، الذي بدوره يخوض اختباراً صعباً في مواجهة النصر.

وتلقى المدرب إيسلا أخباراً رائعة من الجهاز الطبي للفريق، بعودة جميع اللاعبين من الإصابة، وسيكون لديه قائمة من 20 لاعباً مؤثراً، يمكنه الاختيار من بينهم، لكن وفرة اللاعبين في الوقت الحالي تشكل ضغطاً على المدرب، خصوصاً في ظل تألق البدلاء الذين أثبتوا قدراتهم لدى المدرب.

في المقابل، يرغب كلباء، صاحب المركز العاشر برصيد ست نقاط، في مواصلة حصد النقاط بعد فوزه، في الجولة الماضية، على ضيفه الفجيرة بهدف نظيف، بجانب معنوياته العالية بعد التأهل إلى ربع نهائي الكأس على حساب الجزيرة.

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