«الشارقة الرياضي» يستضيف ورشة «جودة الحياة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، الورشة التعريفية الخاصة بملف جودة الحياة، التي تحدثت فيها زيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وعُقدت عبر برنامج الاتصال المرئي، ضمن دور المجلس في التواصل مع مختلف الدوائر والقطاعات والمؤسسات الحكومية في الدولة.

وقال بيان صحافي: «تم خلال الورشة التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة وحالة جودة الحياة 2020 - 2031، وتأكيد تميز الدولة في جودة الحياة والتصدي للعوامل والظروف المختلفة، مثل جائحة (كوفيد-19)، وتعزيز هذا المفهوم بالتأكيد على نمط حياة أفراد المجتمع».

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