ماجد ناصر: تكوين جيل جديد يحرمني مع إسماعيل مطر من «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، إنه يحترم وجهة نظر مدرب المنتخب، الكولومبي خورخي بينتو، بعدم اختياره ضمن قائمة «الأبيض» في القائمة الأخيرة، لافتاً إلى أن «رؤية المدرب في تكوين جيل جديد من اللاعبين، تحرمه وقائد فريق الوحدة إسماعيل مطر من الانضمام إلى المنتخب».

وقال ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا يوجد لاعب لا يتمنى الانضمام إلى المنتخب، موضحاً: «اللعب للمنتخب شرف كبير، ولا شك أنني أحب اللعب دوماً باسم بلادي، لكن في الوقت نفسه، أحترم اختيارات المدرب، وأرى أن وضعي لا يختلف عن شقيقي الأكبر إسماعيل مطر، إذ إنه في النهاية المدرب هو المسؤول عن اختياراته».

وأضاف: «مطر من اللاعبين الذين يمتلكون خبرة كبيرة، ووجودهم مع المنتخب إضافة كبيرة، وأرى أنه عاد 20 عاماً إلى الخلف، من خلال المردود الذي قدمه في الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي، ويبدو كأنه بدأ حياته الكروية والاحتراف من جديد».

وعن رأيه في نتائج شباب الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، قال: «من وجهة نظري كلاعب، أشعر بالرضا بشكل نسبي، لكن كمشجع بالتأكيد لن أكون راضياً، ولكن في الوقت نفسه يجب النظر بشكل موضوعي للنتائج، خصوصاً أن الفريق يعاني غيابات عديدة منذ بداية الموسم، ويخوض المباريات بلاعب أجنبي واحد فقط، إلى جانب غياب العديد من اللاعبين المواطنين الأساسيين».

وقال إنه من المبكر الحديث عن فارق النقاط بين شباب الأهلي والمتصدر لدوري الخليج العربي، الشارقة، وأشار إلى أن ما يركزون عليه هي المباريات التي يخوضونها، مؤكداً أن موسم 2018-2019 شهد فارقاً بلغ 15 نقطة، ومع ذلك قلص الفريق الفارق لثلاث نقاط وكان قريباً من تحقيق اللقب.

وطالب بالصبر على مدرب الفريق، الإسباني زاراغوسا، وقال: «لا يمكن تقييم المدرب في الوقت الحالي، نحن في بداية لموسم، ورغم أنه ليس من اختصاصي أن أقوم بتقييم المدرب، لكن أرى أن زاراغوسا قام بعمل جيد جداً مع الفرق التي تولى تدريبها، رغم أن تجاربه السابقة كانت مع فرق الشباب، لكنه يحتاج فقط إلى الصبر على العمل الذي يقوم به، والانتظار حتى نهاية الموسم لتقييمه بشكل موضوعي، وأتوقع أن يتطور بشكل كبير، وأن يحقق أشياء لا يتوقعها أحد».

• «تركيز شباب الأهلي على مبارياته فقط.. ومن المبكر الحديث عن فارق النقاط مع الشارقة».

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